Ученики 550 школ Белгородской области вернулись с каникул.

Учащиеся школ Белгородской области вернулись с каникул и продолжили очное обучение. О ситуации с заболеваемостью в образовательных учреждениях области рассказала на очередном брифинге заместитель губернатора Наталия Зубарева. Так, она подчеркнула, что в регионе зарегистрировано 23 случая заболевания COVID-19 среди школьников, а среди педагогов — 100. При этом на 30 октября болели 159 человек.

Особая ситуация сложилась в Ракитянском районе в одной из школ, где один класс по желанию родителей, перешел на дистанционное обучение. В этом классе учатся 30 детей.

Отметим, что с 6 школ области, дети которых обучаются по триместрам, не по четвертям, уйдут на каникулы 16 ноября.