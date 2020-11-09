На Соборной площади Белгорода начали монтировать новогоднюю елку

Фото со страницы "Вконтакте" Юрия Галдуна.

В Белгороде на центральной Соборной площади начали собирать новогоднюю елку. Как объяснил на своей странице в соцсети мэр города Юрий Галдун, городские власти хотят пораньше создать белгородцам праздничное настроение, а на то, чтобы украсить новогоднюю ель, понадобится 30 дней. Градоначальник, в частности, отметил: «Начинаем готовить Соборную площадь к Новому году. На то, чтобы украсить ее полностью, понадобится примерно 30 дней. Хотим пораньше создать праздничное настроение в городе».

Напомним, что в прошлом году новогоднюю елку на Соборной площади начали собирать в конце ноября.