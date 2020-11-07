В Белгородской области за минувшие сутки у 156 жителей выявлен коронавирус. Фото: "КП" Архив

По данным федерального штаба на 7 ноября, в Белгородской области за минувшие сутки у 156 жителей подтвержден диагноз COVID-19. С начала пандемии опасным вирусом заболели 12 462 человека. В целом по России за минувшие сутки коронавирус выявлен у 20 396 россиян, от заражения за минувшие сутки скончались 364 человека.

В соседних по Центральному Черноземью регионах наибольшее число новых заболевших – в Воронежском регионе, за сутки заболело 306 человек (всего – 27 190). В Орловской области за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 134 человек (всего 12 881 заболевший), в Курской области – у 136 (всего 11 838), в Тамбовской – у 103 (10 538), в Липецкой – у 96 (8 741).