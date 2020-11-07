Отсутствие лекарств в аптеках Белгородской области объяснили в департаменте экономического развития. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Первый заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области Давид Бузиашвили на очередном брифинге объяснил, что на ажиотаж вокруг лекарств в аптеках повлияли сразу три причины. Причем это касается не только Белгородской области, но и других регионов.

Основная – ажиотажный спрос. Лекарства покупают не только заболевшие, но и по причине паники запасаются ими впрок. При этом региональные власти призывают белгородцев покупать лекарства только в случае заболевания и необходимости.

Вторая причина – маркировка лекарственных препаратов. Проблему, про словам Давида Бузиашвили, решили, была введена упрощенная система маркировки лекарств, она должна ускорить время поставки лекарственных препаратов от производителей до покупателей.

Третья – перегруженность дистрибьюторов лекарственных препаратов по всей стране, которая вызвана выше перечисленными причинами.

В департаменте подчеркивают, что в Белгородской области открыто более тысячи аптек. Лекарства есть, но их количество не соответствует высокому спросу со стороны покупателей. В ближайшее время ситуация должна стабилизироваться, пообещали в департаменте.