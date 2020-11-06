За срубленную елочку белгородцы-нарушители заплатят штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В управления лесами рассказали, как собираются бороться с «новогодними» браконьерами. Так что сэкономить, срубив новогоднее дерево в лесу или в другом месте, у белгородцев не получится, можно влететь на штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Более того, за две-три срубленных елочки или сосны можно попасть под уголовную ответственность, срок – до двух лет.

Замначальника белгородского управления лесами Игорь Сафонов рассказал, что в зависимости от того, где именно будет срублена елка, введен повышающий коэффициент ответственности. На штраф также будет влиять размер нанесенного ущерба. В управлении подчеркнули, что будут патрулировать леса и выявлять нарушителей. И посоветовали покупать новогодние деревья на елочных базарах или приобретать хвойные растения в горшках.