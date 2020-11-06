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В Старом Осколе кардинально обновят мусорные контейнеры

Замене подлежат 2500 баков
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе кардинально обновят мусорные контейнеры. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Старом Осколе кардинально обновят мусорные контейнеры. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

Чтобы обновить мусорные баки, администрацией Старооскольского городского округа подана заявка в Центр экологической безопасности Белгородской области. Администрация попросила выделить Старооскольскому округу 2500 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Обновление контейнерного парка планируется в течение года на контейнерных площадках, расположенных на территории многоквартирных жилых домов, в том числе в мусорокамерах. На сегодняшний день выделено 50 контейнеров, которые будут переданы в управляющие компании.