Староосколец отсудил деньги за некачественный снегоход, а также получил компенсацию за моральный вред

Староосколец отсудил деньги за некачественный снегоход, а также неустойку и штраф. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Житель Старого Оскола приобрел у организации снегоход «Tungus 400». После доставки мужчина обнаружил, что товар не соответствовал заявленным характеристикам. Детали не были скреплены, двигатель не запускался, год выпуска товара не соответствовал указанному, а документы к снегоходу и вовсе отсутствовали.

В связи с этим мужчина обратился в суд. Судом было решено взыскать с организации средства, уплаченные по договору купли-продажи, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

На исполнение в Старооскольское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступил соответствующий документ. Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, руководитель организации-должника не спешил выполнять его требования.

В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 13 тысяч рублей. Судебный пристав вынес постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении транспортного средства «Toyota Land Cruiser 150», принадлежащего должнику. Также он обратил взыскание на денежные средства, находящиеся в банках и иных кредитных организациях.

Руководство организации так и не приняло мер к погашению задолженности. Задолженность, а также исполнительский сбор были списаны со счета организации в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.