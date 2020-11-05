Белгородец разобрал на металлолом целую не эксплуатируемую железнодорожную ветку

Фото пресс-службы Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

В Белгородской области ранее судимый мужчина разобрал на металлолом целую не эксплуатируемую железнодорожную ветку, похитив почти 4 тонны металлический рельсов. В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчина решил сдать свою «добычу» на металлолом.

Ветка не эксплуатировалась, но состояла на балансе предприятия.. Заброшенное полотно соединительного пути грузового района № 1 станции Шебекино, проходящее вдоль автотрассы, мужчина присмотрел заранее.

Для осуществления задуманного злоумышленник привлек сторонних лиц. Мужчина нанял работников, имеющих спецоборудование, и убедил их, что железнодорожной организацией ему поручено демонтировать и утилизировать старые рельсы. Сначала они газовым резаком распилили 75 метров рельсов. А на следующий день с помощью крана-манипулятора сложили части в грузовик. Злоумышленнику удалось вывезти почти 4 тонны материалов верхнего строения пути.

Обнаружив разобранный путь, состоящий на балансе, руководитель железнодорожной организации обратился с заявлением в Белгородский линейный отдел МВД России на транспорте. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили злоумышленника и задержали его. Им оказался 29-летний житель Белгородской области. Мужчина сознался в преступлении, краденые рельсы он успел сдать.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.