Еще 119 заболевших коронавирусом добавилось в Белгородской области. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области за сутки добавилось еще 119 пациентов с подтвержденным анализом на CoViD-19. Общее количество заболевших с начала эпидемии – 12033 человека, сообщил Роспотребнадзор.

Медики напоминают, что главный путь распространения инфекции – воздушно-капельный. Поэтому простые правила - соблюдение социальной дистанции и защитная маска снижают вероятность попадания вируса в ваш организм.

В Белгородской области налажен жесткий контроль за соблюдением этих требований Роспотребнадзора. За отсутствие медицинской маски в общественном месте со скоплением людей могут оштрафовать на 15-40 тысяч рублей.