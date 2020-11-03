Первичному звену здравоохранения Белгородской области не хватает 70 медработников. Фото: Архив "КП"

В 70 медицинских специалистах нуждается первичное звено здравоохранения в Белгородской области. Об этом рассказала на ежедневном брифинге первый заместитель начальника департамента здравоохранения области Людмила Крылова. При этом наибольшая потребность во врачах наблюдается в Красной Яруге, Ракитном и Красном.

Людмила Крылова отметила, что 55 специалистов нужны, в основном, для работы в первичном взрослом звене и 15 — в детском. На сегодняшний день в Белгородской области 11914 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, при этом 112 только за последние сутки.