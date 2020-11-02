«Мистером Студенчество-2020» регионального этапа стал студент Белгородского университета. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"

Студент 3 курса института инженерных и цифровых технологий Белгородского госуниверситета Михаил Помошников выиграл региональный этап Всероссийского конкурса «Мисс и Мистер Студенчество-2020». Звание «Мисс Элегантность» получила студентка Белгородского госуниверситета Анна Дрюкова.

Участниками регионального этапа, прошедшего в онлайн-формате, стали 7 талантливых студентов вузов области. Прежде чем преодолеть региональный очный этап, все ребята прошли заочный отборочный тур. Финалисты представили на суд жюри индивидуальную видеовизитку и творческий номер.

Теперь Михаил Помошников представит Белгородскую область на Всероссийском этапе конкурса.