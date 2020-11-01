Реконструированную подстанцию запустили в Белгородском районе. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

Один из главных питающих центров значительной части Белгородской области расположен в селе Ближняя Игуменка. На днях состоялась торжественная церемония запуска реконструированной подстанции «Белгород». Сейчас эта подстанция питает сразу несколько крупнейших районов.

На их территории сосредоточено большое количество промышленных объектов, в числе которых объекты новой категории, потребляющие значительное количество энергии, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.

Новая подстанция представляет из себя современный высокотехнологичный автоматизированный энергообъект мощностью 500 MBA, где передовое первичное оборудование и современные системы управления составляют единый комплекс технических средств. Одна из главных инноваций, внедренных на данном объекте, — автоматизированная дистанционная система управления.