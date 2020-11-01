120 дополнительных мест для занятий дзюдо создано в Шебекино. Фото с сайта детско-юношеской спортивной школы «Атлант»

На базе детско-юношеской спортивной школы «Атлант» города Шебекино созданы 120 дополнительных мест для занятий по общеобразовательной предпрофессиональной программе по дзюдо. Это базовый уровень первого года обучения.

Дополнительные места созданы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по созданию новых мест дополнительного образования.

В рамках проекта получен комплект татами и два манекена для занятий детьми дзюдо, сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.