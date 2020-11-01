Белгородчина получит 8 миллионов для приобретения медикаментов для ковидных больных, лечащихся дома

Белгородская область получит 8 миллионов для приобретения медикаментов для ковидных больных, лечащихся дома. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородская область по решению Министерства здравоохранения РФ получит 8 миллионов рублей для приобретения медикаментов для лечения коронавирусных больных, которые проходят лечение дома. Об рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева, отметив, что Министерство здравоохранения РФ составило четкий список, согласно которому будут приобретаться препараты. Сумма также высчитана Минздравом, при своих подсчетах основывался на среднем количестве пациентов, лечащихся в течении 7 месяцев лечились амбулаторно. Также учитывалась эпидемиологическая ситуация в области. Как только средства поступят в область, департамент здравоохранения приступит к закупке препаратов.

Также Наталия Зубарева отмечала, что область получит дополнительные 15 миллионов 700 тысяч рублей для приобретения лабораторного оборудования и расходных материалов, что позволит усилить лабораторные мощности площадок, развернутых сегодня на территории области для тестирования жителей на COVID-19.