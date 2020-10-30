В Белгородской области от заражения коронавирусной инфекцией скончались еще два пациента. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в Белгородском областном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, ссылаясь на региональный департамент здравоохранения Белгородской области, в регионе от заражения коронавирусом умерли еще два пациента. Вчера вечером появилась информация о скончавшейся — 62-летней жительнице Яковлевского городского округа, которая проходила лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода. Сегодня умер еще один пациент, также житель Яковлевского горокруга. Число жертв, заболевших опасной инфекцией в области достигло 77 человек.