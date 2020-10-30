Читальный зал под открытым небом появился в селе Луценково Белгородской области

Летний читальный зал появился в селе Луценково Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

В селе Луценково Алксеевского городского округа реализован проект «Читальный зал под открытым небом». На прилегающей к модельной библиотеке территории оборудовано уютное место для чтения литературы на свежем воздухе. Обустройство читальной площадки выполнено благодаря поддержке Фонда Президентских грантов.

С участием волонтеров и активистов Территориального общественного самоуправления «Родник» здесь обустроены тротуарные дорожки и клумбы, установлены читальные места, просторная беседка, лавочки и ящик для буккроссинга – своеобразного круговорота книг среди читателей.

Оригинальный читальный зал не только подарил возможность насладиться интеллектуальным отдыхом на природе, но и украсил общественное пространство Луценковской сельской территории.