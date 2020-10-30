Детский сад для… пожилых людей открылся в Старом Осколе

Детский сад для… пожилых людей появился в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» в Старом Осколе состоялось открытие детского сада для пожилых людей. Это одна из форм замены стационаров, позволяющая организовать продуктивный и полноценный досуг пожилым людям. И их взрослым детям (внукам) спокойно: отвел бабушку в детсад – и занимайся своими делами!

Для пожилых будут работать клубы творческой направленности: декоративно-прикладное творчество, шитье и рукоделие, художественные мастерские, студия красоты и хорового пения. Также начнут занятия танцевальные группы, сообщает пресс-служба администрации округа.

А еще для бабушек-дедушек заработает компьютерный класс и интернет-кафе «Пенсионеры.ру», классы иностранных языков. Также благодаря победе в грантовом конкурсе проведен частичный ремонт спортивной комнаты для клуба «Активное долголетие». У стариков появится возможность для занятий физкультурой и спортом в комфортных условиях.