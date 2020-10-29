Белгородский росгвардеец принял участие в детском форуме «Я живу в России»

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В преддверии Дня народного единства военнослужащий Управления Росгвардии по Белгородской области старшина Вячеслав Губарев стал гостем детского форума, проходившей в государственной детской библиотеке Лиханова. Мероприятие состоялось в режиме онлайн-трансляции. Росгвардеец был приглашен администрацией библиотеки как лауреат областного конкурса «МояТвояНашаГордость» в номинации «Героические поступки». В прямом эфире Вячеслав рассказал ребятам за что был награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Он также рассказал о том, что считает подвигом и какие качества характера нужно воспитывать ребятам с детства.

В частности, юным слушателям Вячеслав рассказал:

- В июле 2019 года в свой выходной я отдыхал вместе с семьей на пляже в Масловой Пристани. В какой-то момент, услышал женский крик о том, что кто-то тонет и, вместе еще с несколькими людьми, бросился в воду на поиск утонувшего мужчины. Благодаря общим усилиям, была спасена жизнь 82-летнего белгородца, едва не утонувшего в водоеме.

При этом росгвардеец подчеркнул, что свой поступок подвигом не считает, и посоветовал ребятам никогда не оставаться равнодушным к чужому горю.

Узнали юные слушатели также о том, какие книжки читал Вячеслав в детстве, какими предметами увлекался в школе. В завершение эфира он пожелал всем прилежно учиться, заниматься спортом и... слушаться родителей.