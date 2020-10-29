В Белгороде из загоревшегося дома пожарные помогли выбраться мужчине 1954 года рождения

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

За минувшие сутки пожарные и спасатели Белгородской области дважды выезжали на ликвидацию возгораний, спасли одного человека, а также 6 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Мужчину 1954 года рождения вызволили из горящей ловушки в собственном доме.

О пожаре в доме по улице Индустриальная в Белгороде сообщение поступило 28 октября в 17 часов 33 минуты. На ликвидацию пожара незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательной части № 1 и специализированной пожарно-спасательной части. Огнем в результате происшествия была повреждена одна из комнат по всей площади. Личным составом дежурного караула пожарно-спасательной части № 1 из загоревшейся части дома был спасен собственник – мужчина 1954 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов.