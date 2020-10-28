Белгородская любительница быстрой езды наездила 119 штрафов ГИБДД

Судебные приставы обязали нарушительницу выплатить все штрафы в полном объеме. Фото: "КП" Архив

После ограничений в праве на выезд заграницу и управления транспортным средством белгородская автолюбительница быстрой езды оплатила 119 штрафов ГИБДД на сумму свыше 89 тысяч рублей. При этом ей пришлось заплатить еще и исполнительский сбор, так как она длительное время игнорировала требования об уплате штрафов.

Общая сумма задолженности любительницы быстрой езды превысила 89 тысяч рублей, но должница никаких мер по оплате штрафов не предпринимала, извещения о явке в отделение судебных приставов игнорировала. В связи с этим судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства должницы «Honda CR-V». Кроме того, так как долгое время женщина скрывалась от сотрудников службы, ее объявили в розыск. Но и эти меры результата не принесли.

Тогда судебный пристав обратился в суд с заявлениями об установлении временного ограничения на выезд из РФ и об ограничении должницы в пользовании специальным правом (водительским удостоверением). Суд удовлетворил заявления.

Узнав о вынесенных ограничениях должница в скором времени объявилась и предоставила квитанцию об уплате всех имеющихся штрафов, включая исполнительский сбор. Общая сумма составила более 120 тысяч рублей.