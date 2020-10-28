В Белгороде из-за пожара на улице Богдана Хмельницкого пришлось эвакуировать 20 человек

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сегодня, 28 октября, в 10 часов 18 минут в Службу спасения Белгорода поступило сообщение о пожаре в 2-этажном административно-бытовом здании по улице Богдана Хмельницкого. Незамедлительно на место происшествия были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей № 1, № 4 и специализированной пожарно-спасательной части, которым удалось оперативно потушить огонь. При этом из здания пришлось эвакуировать 20 человек.

Уже на месте спасатели установили, что пожар произошел в санузле на 2-м этаже здания, площадь возгорания, по предварительной оценке, составила около 10 квадратных метров, на этаже были закопчены стены и потолок. Из здания были эвакуированы 20 человек, погибших и пострадавших нет. Полностью справиться с загоранием удалось в 10 часов 40 минут. Всего к ликвидации пожара было привлечено 16 человек и 5 единиц техники.