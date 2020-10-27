Белгородские энергетики досрочно выполнили годовую программу по замене кабельных линий, питающих центр города

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

За 9 месяцев Белгородские электрические сети «Россети Центр Белгородэнерго» реконструировали 31,7 км подземных кабельных линий электропередачи, питающих потребителей областного центра, досрочно завершив подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимним перепадам температур.

Специалисты заменили порядка 4,3 км линий электропередачи 0,4-10 кВ в центральной части Белгорода и районе Харьковской горы. Это сократит количество технологических нарушений в кабельных электросетях и, как следствие, повысит надежность электроснабжения потребителей.

18 километров КЛ построено для подключения к электроснабжению социально значимых объектов, в числе которых стационар детской областной клинической больницы по улице Губкина, культурный центр «Октябрь», волейбольная арена и другие.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Помимо этого, выполнено переустройство порядка 10 километров ЛЭП, попадающих в зону строительства социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры города: двухуровневых транспортных развязок на пересечении Сумской, Чичерина и Студенческой, Калинина, автодороги Бульвар Юности - ул. Молодежная. Реконструированы кабельные сети в рамках расширения улицы Щорса, реновации ярмарки «Южная», строительства главной канализационной насосной станции, общежития на 400 мест для студентов БГТУ им. В.Г. Шухова и детского сада на 350 мест в XI ЮМР Белгорода.

Кабельные линии электропередачи задействованы в системе электроснабжения региона уже более 60 лет, в основном, в крупных городах - Белгороде и Старом Осколе. Порядка 30 % от общего объема КЛ приходится на город Белгород.