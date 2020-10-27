Гостиная «Казачество на государевой службе» прошла в музее Валуек. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В Валуйском историко-художественном музее состоялась музейная гостиная «Казачество на государевой службе», посвященная закрытию выставки «Николай II: он просто менял историю» на Валуйской, Вейделевской и Волоконовской территориях. Музейную гостиную посетили студенты 13 группы Валуйского педагогического колледжа вместе со своим преподавателем.

Эта выставка приурочена к трагичной дате в истории России – мученической гибели царской семьи Романовых. В Валуйском, Вейделевском и Волоконовском музеях выставку посетили более 2500 человек, проведено более 100 экскурсий.

На фоне экспозиции проведены тематические музейные уроки, викторины, встречи, гостиные, сообщила пресс-служба администрации Валуйского округа.