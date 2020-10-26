Губкинская больная 11-летняя девочка не получает необходимый ей препарат

В городе Губкин 11-летняя девочка не получает необходимый ей препарат. Фото: архив КП

Вторым отделом следственного управления Следкома России по Белгородской области проводится доследственная проверка по публикации в средствах массовой информации. В одном из федеральных СМИ вышел сюжет, что в городе Губкин 11-летняя девочка уже 4 месяца находится без жизненно необходимого лекарственного препарата.

Перед этим между родителями ребенка и департаментом здравоохранения в суде было заключено мировое соглашение, что департамент будет находить источники финансирования. Но в последнее время денег на приобретение лекарств не находилось. Обращение родителей ребенка в благотворительные фонды остаются без удовлетворения, поскольку имеются данные, что ребенок обеспечивается лекарством за счет государства.

В ходе проверки следователи установят степень причиненного вреда здоровью ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.