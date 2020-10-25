За 100 лет число жителей села Ватутино Белгородчины уменьшилось в 16 раз. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

За последние 100 лет число жителей села Ватутино Валуйского городского округа сократилось в 16 раз, и сегодня здесь проживает всего 21 человек. Но скоро ситуация изменится. В Ватутино сформированы 20 земельных участков для предоставления в безвозмездное пользование. При этом кредит в три миллиона рублей всего под один процент на 15 лет для строительства дома в вымирающих селах уже выдали 9 семьям, желающим туда переехать.

Полученные безвозмездно участки можно использовать для строительства дома или личного подсобного хозяйства. В первые три года, пока молодые семьи будут строиться и обживаться, ни рубля в качестве возврата долга или процентов они платить не должны. При этом с появлением детей в семье задолженность по основному долгу по займу уменьшается на 1/3 от суммы займа за каждого рожденного ребенка.

Строительные работы идут на всех девяти участках. Залит фундамент, возведен цоколь, ведутся работы по укладке несущих стен и монтажу линии электропередач. Застройщикам оказана помощь в подборе типового эскизного проекта индивидуального жилого дома и подрядной организации для выполнения подготовительных и строительных работ.

Кстати, в трех семьях, которые участвуют в программе по развитию села, уже родились дети. Все трое – мальчики.