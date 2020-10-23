В Белгороде неизвестный в медицинской маске ограбил букмекерскую контору

Оперативники задержали 25-летнего жителя Борисовки по месту жительства.

Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть первого отдела полиции Белгорода. Сотрудница букмекерской конторы рассказала, что неизвестный в медицинской маске, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать деньги. Злоумышленник забрал 66 650 рублей, закрыл женщину в помещении кассы и скрылся.

Полиция установила личность подозреваемого. Оперативники задержали 25-летнего жителя Борисовки по месту жительства. Предмет, которым он угрожал женщине, не обнаружен. Как объясняет сам задержанный, он его выкинул. Часть похищенных денег у мужчины была изъята.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за разбой. Мужчина может лишиться свободы на срок до десяти лет.