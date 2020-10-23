Лучшим кинологом-спасателем Белгородской области признан Александр Лунев

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Уже 12-й год МЧС России проводит всероссийский фестиваль «Созвездие мужества». В рамках фестиваля ежегодно проходит конкурс «Лучший по профессии», на этапах которого жюри выбирает и награждает лучших представителей профессий в системе МЧС России. В номинации «Лучший кинолог» по Белгородской области в 2020 году победителем признан Александр Лунев. Он и его немецкая овчарка Герда в сентябре этого года спасли заблудившегося в лесу человека. На счету Александра и его четвероногого друга есть и другие успехи.

Отметим, что в обязанности кинологического расчета поисково-спасательной службы области входят задачи по поиску и обнаружению пострадавших людей в лесном массиве и техногенных завалах, а также проведение минно-розыскных работ.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Своего наставника Герда понимается буквально со взгляда, отличается высокой работоспособностью и концентрацией внимания. Их кинологический расчет регулярно выезжает на оказание помощи попавшим беду. Александр считает, что особенность работы кинолога в системе МЧС заключается в оперативности и качестве выполняемых работ:

- Тонкий нюх и поразительная сообразительность четвероногих спасателей подчас совершенно незаменимы: собаки приносят колоссальную пользу в деле спасения людей как под завалами, так и в лесу, особенно когда счет идет на минуты. Многие наши питомцы именно за счет оперативности поисковой деятельности подарили новую жизнь спасенным людям.