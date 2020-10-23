В Белгородской области осудили одного из организаторов азартных игр. Фото: "КП" Архив

Житель Прохоровки Белгородской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр организованной группой в особо крупном размере). Во время следствия и суда было установлено, что участники преступной группы, организовавшей незаконные азартные игры, за время своей незаконной деятельности заработали более 15 миллионов рублей.

Во время следствия и суда выяснилось, что участники преступной группы оборудовали в магазинах и заведениях общественного питания Старого Оскола терминалы, на которых установили компьютерные программы (аналоги азартных игр для игровых автоматов). Пытаясь придать видимость законности своей деятельности игровые терминалы участники преступной группы размещали под видом платежных. При этом на игровых терминалах посетители играли в азартные игры, зачастую проигрывая значительные денежные средства.

Как сообщает пресс-службе регионального Следственного комитета, преступная группа организовала в жилых домах Старого Оскола «подпольные казино», где посетители играли в разновидности покера. В качестве платы с посетителей взимали комиссию с каждого хода.

Деятельность преступной группы была пресечена благодаря слаженным действиям следователей следственного управления и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области.

Суд назначил жителю Прохоровки наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 100 000 рублей. Дела других участников преступной группы еще рассматривает суд.