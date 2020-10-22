За знание правил пожарной безопасности в Быковской школе Белгородчины ставят «отлично». Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

В Быковской школе Яковлевского городского округа прошел урок, посвященный правилам поведения в случае возникновения пожара. Эвакуация по учебной тревоге прошла на «Отлично». Правильность действий оценивали Секретарь Совета безопасности горокруга Серге Попов и инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яковлевскому округу Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Учебный процесс у школьников начался как обычно. Учителя объясняли тему урока, ученики внимательно слушали, как вдруг сработала автоматическая пожарная сигнализация. По легенде, в одном из кабинетов случился «пожар». Из здания началась эвакуация, и уже в течение трех минут все классы опустели.

К счастью, тревога была учебная, а пожар условный. С эвакуацией все справились на оценку «отлично». После этого учеников школы ждал сюрприз – знакомство с настоящей пожарной техникой. Огнеборцы пожарно-спасательной части № 36 города Строитель продемонстрировали школьникам работу пожарного автомобиля, рассказали и показали оборудование, которым оснащена спецтехника.

Детям было интересно все – каждая деталь пожарной машины, каждый элемент боевой одежды огнеборца. Но больше всего ученики обрадовались возможности посидеть в кабине пожарного автомобиля и увидеть, как подается вода на тушение возгорания.