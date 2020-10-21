В Белгородской области развернули 10 588 коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи. Фото: "КП" Архив

В Белгородском регионе развернули 10 588 коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи, в том числе и больным с подозрением или подтверждённым COVID-1, сообщили в областной департаменте здравоохранения. Замначальника региональном департамента здравоохранения Людмила Крылова отметила, что из этого числа 2 462 койки заняты оказанием помощи пациентам с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него. Еще 2 844 койки используются для оказания экстренной медицинской помощи и 5 282 койки — плановой медпомощи.

При этом коечный фонд для оказания помощи больным коронавирусом занят на 80%, а для оказания плановой помощи — занят полностью. Исключение пока составляет один корпус Борисовской центральной районной больницы, где ведутся работы по газификации.