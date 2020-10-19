Выставка «Цвет стали» откроется в белгородском выставочном зале «Родина». Фото с сайта белгородского выставочного зала "Родина"

22 октября в выставочном зале «Родина» Белгорода состоится открытие выставки «Цвет стали». В экспозиции представлена 31 работа, показывающая самоотверженный труд металлургов. Выставка прославляет человека труда, его достижения и каждодневный трудовой подвиг.

Среди художников, представивших работы, Дарья Ближенская, Юрий Болотов, Валентина Бочарова, Анатолий Галюзин, Ольга Гладких, Людмила Горшенина, Елена Маркова, Оксана Полозова, Татьяна Поперекова, Кирилл Селюнин, Жанна Соломко, Дина Сыряная, Александр Филиппов, Вера Чагина.

Мероприятие посвящено 45-летию Оскольского электрометаллургического комбината имени Угарова. Выставка стала ярким подарком коллективу оскольских металлургов в 2019 году, а теперь продолжает радовать жителей всего региона в разных городах.

Выставка доступна посетителям по 5 ноября.