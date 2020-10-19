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Белгородские пожарные снова пришли на помощь животному

Местные жители пытались помочь коту слезть с высокого дерева, но их попытки оказались неудачными
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

С просьбой о помощи в Единую дежурно-диспетчерскую службу Яковлевского городского округа обратилась жительница поселка Яковлево. Она сообщила, что ее кот забрался высоко на дерево, сидит долгое время. Жалобно мяукает, но сам спуститься не может. Вместе с хозяйкой помочь животному слезть пытались неравнодушные прохожие, но их попытки оказались тщетны. К месту происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 40. Огнеборец поднялся по штурмовой пожарной лестнице, аккуратно снял испуганного кота с дерева и передал в руке хозяйке.

Стоит отметить, что в компетенцию пожарных и спасателей подобные случаи не входят, а основная их задача – спасение людей. Принимая во внимание тот факт, что на момент происшествия людям помощь не требовалась, спасители откликнулись на просьбу и оказали содействие в спасении животного.