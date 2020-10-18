В Алексеевском округе будут по-новому изучать Великую Отечественную войну. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

Новая площадка по изучению Великой Отечественной войны появилась в Алексеевском городском округе. На базе Мухоудеровской сельской школы создана дополнительная зона для экскурсий и музейных квестов, оборудованная рядом с краеведческим музеем Боевой и трудовой славы. Образовательная площадка будет работать по двум направлениям: «Тыл» и «Передовая».

Своего рода изюминкой стал интерактивный стол «Музейный гид» - это виртуальный консультант с доступной информацией о всех экспонатах выставки с удобной поисковой системой. Для создания особой тематической атмосферы проведен косметический ремонт, приобретена новая мебель, оргтехника, витрины и баннеры с реальными фотографиями времен Великой Отечественной войны.

Инициатива «Память сильнее времени - музейная образовательная площадка» получила финансовую поддержку Фонда президентских грантов. В период реализации проекта планируется организовать и провести не менее девяти экскурсий.