В Белгороде возле ресторана произошла потасовка между иностранцами. Фото: "КП" Архив

Ночью 18 октября возле одного из ресторанов Белгорода, расположенного на проспекте Богдана Хмельницкого, произошла потасовка. В соцсетях сообщают, что участниками конфликта стали иностранцы. Не обошлось без ножевых ранений. В итоге двоим потребовалась медицинская помощь.

На место происшествия выехали полицейские и росгвардейцы. По данным пресс-службы УМВД области, всего в потасовке участвовали четыре человека, включая пострадавших. Все они уже установлены. По факту произошедшего ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.