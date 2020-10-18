Губкинская вокалистка победила в международном конкурсе-фестивале казачьей песни. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В октябре на Международном конкурсе-фестивале казачьей песни «Живи и пой – мой край родной» Губкинский городской округ представила хормейстер Дома народного творчества - Сабина Абасова. По результатам конкурса Сабина стала лауреатом I степени в номинации соло-вокал.

Мероприятие проходило в онлайн формате в Краснодаре при поддержке Российского Казачества, департамента Культуры Краснодарского края. На суд жюри губкинской вокалисткой была представлена музыкальная композиция Веревкина «Черный ворон». Организаторы конкурса отметили высокий профессионализм Сабины Абасовой.