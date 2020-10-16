В Белгородской области выбрали лучшего пожарного

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сотрудник специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области Олег Боярчук стал победителем регионального конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пожарный». Звания лучшего он удостаивается уже третий год подряд.

Отметим, что конкурс «Лучший пожарный» проводится в рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Его цель - совершенствование знаний, умений, навыков, профессионального мастерства огнеборцев при ликвидации пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Оценка кандидатов проводилась по теоретической, физической и практической подготовке. Так, во время практических упражнений необходимо было уложиться в установленные нормативы по подъему по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни, преодолению 100-метровой полосы с препятствиями, а также пробежать кросс и выполнить подтягивание на перекладине.

Олег Боярчук пришел в пожарную охрану 6 лет назад после окончания учебы на факультете физической культуры НИУ «БелГУ» и службы в армии. За годы работы в федеральной противопожарной службе он неоднократно участвовал в тушении крупных пожаров, зарекомендовал себя исполнительным и знающим свое дело пожарным. Он активно занимается спортом и регулярно совершенствует пожарно-техническую подготовку.