В Чернянке белгородским пожарным пришлось вызволять незадачливого футболиста из сетки ворот

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Звонок от очевидцев в Службу спасения с просьбой помочь животному поступил из поселка Чернянка. Звонившие рассказали, что на территории Чернянского агромеханического техникума на футбольном поле в сетке футбольных ворот запуталась собака. Животное не может выбраться, скулит и лишь сильнее запутывается в сетке. Очевидцы пытались самостоятельно освободить собаку, но испуганное животное никого к себе не подпускало, пес рычал и пытался укусить людей, тогда они и решили обратиться за помощью к спасателям.

На место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 39. При помощи подручных средств пожарные освободили животное. После освобождения собака сразу же убежала с футбольного поля.