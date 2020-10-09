Лже-сотрудница банка похитила у белгородца 530 тысяч рублей

Белгородец снял и перевел аферистам 530 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

Еще один житель Белгорода попался на удочку лже-сотрудников банка. 59-летнему мужчине позвонила якобы сотрудница службы безопасности и сообщила, что с его счета пытались похитить деньги. Чтобы сохранить сбережения, она рекомендовала перевести их на безопасный счет. В итоге мужчина снял и перевел аферистам 530 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские в очередной раз призывают белгородцев не переводить деньги ни на какие сторонние счета. Если вам позвонили и представились сотрудниками банка, прервите разговор и не выполняйте никакие указания. Обратитесь в финансовое учреждение лично или позвоните по телефону, указанному на обратной стороне банковской карточки.