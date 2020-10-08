В Белгороде под колесами автобуса погибла молодая женщина

Белгородка погибла под колесами автобуса. Фото: "КП" Архив

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе перекрестка улиц Королева и Щорса в Белгороде поступило в дежурную часть ГИБДД около двух часов дня 8 октября. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что, по предварительным данным, автобус «ЛиАЗ» наехал на женщину. В результате она от полученных травм скончалась.

В ведомстве также уточнили, что погибшая 1987 года рождения. В соцсетях сообщают, что голова женщины находится под задними колесами. Как произошло ДТП, пока неизвестно. На месте происшествия работают автоинспекторы, спасатели и медики.