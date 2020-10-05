Судебные приставы помогли белгородцу получить моральную компенсацию за ДТП. Фото: "КП" Архив

Судебные приставы отделения судебных приставов Белгорода взыскали с виновника дорожно-транспортного происшествия компенсацию морального вреда. Сумма задолженности за причиненный моральный вред в размере 180 тысяч рублей перечислена взыскателю в полном объеме.

Водитель самосвала одного из крупных белгородских предприятий при повороте не уступил дорогу легковому автомобилю. В результате столкновения водитель легкового автомобиля пострадал.

Суд признал виновным водителя самосвала виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и назначил взыскать с предприятия, где он работает, в пользу пострадавшего 180 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав уведомил руководство предприятия о последствиях несвоевременной оплаты задолженности. Также он вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении 18 единиц самоходных машин, 106 единиц автотранспорта, а также на 2 нежилых сооружения.

Но комплекс принятых мер не подействовал. Тогда, получив информацию о наличии средств на банковском счете организации, была списана необходимая сумма в счет погашения задолженности.