Студенты Белгородского госуниверситета - победители экономических олимпиад. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"

В адрес Белгородского госуниверситета пришли наградные документы на победителей олимпиад и конкурсов, проводимых Молодежным союзом экономистов и финансистов России. В этом году четверо студентов института экономики и управления стали победителями конкурсов и олимпиад.

Александр Хворостяной - 1 место в 16-м всероссийском конкурсе деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и создание будущего России!» и 1 место во Втором всероссийском конкурсе стратегического и проектного управления «Стратегия развития России»

Оксана Коваленко завоевала 1 место во Втором конкурсе стратегического и проектного управления «Стратегия развития России» и 1 место в Десятой всероссийской олимпиаде научных и прикладных работ по национальной безопасности и геополитике России.

Виктория Самотканова получила 1 место в Десятом всероссийском конкурсе молодых аналитиков, а Дарья Коденко - 1 место в Двадцатой всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства России.