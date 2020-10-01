Белгородская область находится на эпидемическом пороге заболеваемости гриппом и ОРВИ. Фото: архив КП

Об эпидемической обстановке в регионе рассказала на брифинге руководитель управления Роспотребнадзора Белгородской области Елена Оглезнева. Она отметила, что за последнюю неделю с 21 по 27 сентября заболело 8033 человека. Область находится на эпидемическом пороге, показатель заболеваемости — 52,4 на 10 тысяч населения.

Превышение эпидемического порога наблюдается только среди взрослых — на 40%. Также превышение есть в областном центре: в Белгороде показатель заболеваемости равен 75,9 на 10 тысяч населения, при эпидемическом пороге в 58,4. Здесь темп прироста за последнюю неделю составил около 22%. Среди детей превышение незначительное — от 13% до 20%, а среди взрослых — 51%.

Согласно исследованиям белгородского Центра гигиены и эпидемиологии, в регионе сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии. В основном, это парагрипп и риновирус, в том числе коронавирусная инфекция.