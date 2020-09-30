В Белгородской области энергетики восстанавливают электроснабжение, нарушенное непогодой

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Белгородском, Губкинском, Шебекинском, Старооскольском, Алексеевском, Корочанском, Ровеньском, Красненском районах сильный ветер с порывами до 20 м/с вызвал перебои в электроснабжении потребителей.

Из-за стихии отключилось 11 линий электропередачи 10 кВ, 73 трансформаторные подстанции, без электроэнергии осталось около 8 тысяч потребителей.

Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» сразу же приступили в ликвидации последствий непогоды. В филиале объявлен режим повышенной готовности. На устранение повреждений направлено 19 бригад, в составе 55 человек, 11 единиц спецтехники. Координирует действия электромонтеров Штаб Белгородэнерго.

В первую очередь энергетики восстанавливают электроснабжение социально значимых объектов, задействуя резервные источники электроснабжения. Если погода не ухудшится, восстановить подачу электроэнергии в полном объеме планируется в течение ближайших 3-4 часов.

В период ненастья Белгородэнерго настоятельно рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности, не находиться вблизи электроустановок — это может быть смертельно опасно. В случае обнаружения обрывов электропроводов — не приближаться к ним ближе, чем на 8-10 метров, и незамедлительно сообщать по телефону прямой линии Россети — 8-800-220-0-220, короткий номер 13-50. По этим же каналам и с помощью сайта компании www.mrsk-1.ru (раздел «Информация об отключении - Сообщить об отключениях» (https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage) можно узнать о причинах отключения и планируемых сроках восстановления электроснабжения. Если на момент запроса информация отсутствует, ответ с разъяснением причин отключения и планируемых сроках восстановления подачи электроэнергии будет направлен по электронной почте.