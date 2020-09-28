В Шебекино появилось новое место для отдыха с детьми и занятий спортом. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

Благодаря реконструкции общественного пространства возле Центра культурного развития в Шебекино у его жителей появилась новая площадка для отдыха с детьми и занятий спортом. В дополнение к большому детскому игровому городку здесь появилось сразу несколько спортивных площадок – для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, теннис и бадминтон.

На площадке также установлено освещение, скамейки и урны, сцена для проведения концертов, прибрежная зона расчищена от растительности. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шебекинского округа.

Для местных атлетов оборудовали площадку для занятий воркаутом и лыжероллерную трассу. Все преобразования стали возможными благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».