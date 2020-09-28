Неделя безопасности детей на дорогах прошла в Борисовском районе Белгородчины

Неделя безопасности детей на дорогах прошла в Борисовском районе. Фото пресс-службы администрации Борисовского района

В Борисовском районе сотрудники ГИБДД в рамках проведения Недели безопасности провели встречи с учащимися школ. Инспекторы обсудили с ребятами в доступной для них форме состояние аварийности на территории области, разобрали основные виды и причины дорожно-транспортных происшествий. Также с детьми разобрали ошибки, которые допускают ребята при переходе через проезжую часть и при управлении велосипедом.

Сотрудники оказали ребятам помощь в разработке маршрутов «дом-школа-дом», а также внимание было уделено использованию световозвращающих элементов.