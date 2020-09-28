Всероссийский фестиваль «Голос войны» пройдет в Белгородском районе. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

В Белгородском районе пройдет фестиваль-конкурс «Голос войны». Он состоится на базе Разуменского Центра культурного развития имени Елисеева 30 и 31 октября. Проведение фестиваля-конкурса солдатской и военно-патриотической песни в Белгородском районе уже стало доброй традицией, ежегодно интерес к нему возрастает, а география участников расширяется.

Главной целью мероприятия является сохранение и возрождение лучших традиций патриотической песни. В конкурсе могут принять участие как сольные вокалисты, так и ансамбли. Заявки принимаются до 26 октября 2020 года.

Ознакомиться с положением конкурса и узнать более подробную информацию можно в официальной группе фестиваля ВКонтакте — https://vk.com/golos_voyny_belrn.