В Алексеевке студентов приобщили к семейным ценностям. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

В Алексеевском городском округе прошла встреча со студентами Алексеевского колледжа, где ребятам рассказали об умении быть счастливым в семье. Мероприятие прошло в формате беседы «Диалог на равных» на примере лучших семей округа с начальником отдела ЗАГС Татьяной Шаповаловой.

Во встрече также принял участие настоятель храма Василия Великого села Афанасьевка Сергей Дащенко. Основной темой для обсуждения стало сохранение семейных ценностей и укрепление института семьи. Татьяна Ивановна рассказала о лучших семьях, которые занесены в книгу почета отдела ЗАГС Алексеевского городского округа.

Также со студентами обсудили тему гражданских браков и особое внимание уделили разводам. В завершение мероприятия студентам была представлена презентация о деятельности органов ЗАГС и книга лучших семей Алексеевского городского округа.