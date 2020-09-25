В Старооскольском городском округе на самом оживленном участке дороги появился пожарно-спасательный пост

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

24 сентября в Старооскольском городском округе на самом оживленном участке, 89-м километре трассы «Короча-Губкин-Горшечное», состоялось торжественное открытие отдельного пожарно-спасательного поста МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Старооскольского городского округа». Здание, которое соответствует всем современным требоваениям, находится вблизи села Каплино. В нем имеются помещения для приема пищи и отдыха личного состава, диспетчерская, место стоянки для техники.

Работники пожарно-спасательного поста будут контролировать территорию от границы с Курской областью (Горшеченский район), до границы с Губкинским городским округом. Уже в день открытия первая смена пожарных в составе двух человек заступила на круглосуточное дежурство. Основная их задача – обеспечение пожарной безопасности населения Федосеевской сельской территории, поселка Ветеранов, ИЖС «Ладушки», северной промкомзоны, баз отдыха и дачных обществ на территории Старооскольского водохранилища. Также будет обеспечена защита 1150 гектаров леса (из них 578 хвойного).

Как отметил начальник Главного управления МЧС Росси по Белгородской области Сергей Потапов, новое подразделение позволит сократить время реагирования на дорожно-транспортные происшествия и пожары, своевременно оказывать экстренную помощь на особо опасных участках трассы. А это значит, что на дорогах будет больше спасенных жизней.