В Белгородской области осужден нарушитель государственной границы

Фото пресс-службы Пограничного управления.

В сентябре Белгородский районный суд Белгородской области признал виновным лицо без гражданства в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ. Мужчину 1992 года еще в июне задержали российские пограничники. Он пытался попасть в Россию из Украины в обход установленных пунктов пропуска без действительных документов на право въезда в РФ в районе населенного пункта Наумовка Белгородского района.

Свою вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.

Руководство Управления призывает граждан быть дисциплинированными, соблюдать законодательство и установленный порядок в сфере государственной границы, нарушение которого ведет к ответственности как административной, так и уголовной.