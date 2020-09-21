Жителя Чернянки Белгородской области подозревают в оскорблении представителя власти. Фото: архив КП

Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления регионального СК России возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Чернянка. 43-летнего мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом - оскорбление представителя власти. Находясь в подпитии, он обматерил полицейских.

Вечером 15 сентября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отдел полиции для установления личности и составления протокола об админнарушении. Мужчина находится под административным надзором, поэтому привлечение к административной ответственности повлечет негативные последствия. Понимая это, в ответ на законные действия сотрудников полиции подозреваемый стал их публично оскорблять, выражаясь в их адрес нецензурной бранью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на оперативное расследование уголовного дела и отправки его в суд.